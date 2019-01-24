中油萬元健康補償金沒了 湖西鄉長揚言追討到底

2019-01-24 20:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對中油湖西油庫漏油隱匿事件，原先選前允諾每位湖西鄉民，可獲得1萬元健康補償金，不料選後陳光復未連任，中油卻不認帳，改以「綠能」為名舉辦宣導晚會，讓湖西鄉民大為光火，鄉長吳政杰揚言追討到底。

歹戲拖棚的中油湖西油庫漏油隱匿案，去年11月份在前縣長陳光復積極要求下，中油應賠償每位湖西鄉民1萬元健康補償金，依照湖西鄉民現有14500餘人，估計中油需要編列1億5000萬元因應，但選後陳光復連任失利，中油又改口高層不同意，並突發奇想26日晚上在湖西國中，舉辦400多萬元綠能宣導暨公益拍賣活動，企圖收買人心，遭到湖西鄉民質疑中油疑似用1張晚會票券換1萬元健康賠償，引爆更大民怨。

針對中油輕諾毀約的行為，湖西鄉長吳政杰與鄉代會主席洪國強今日成立「中油漏油事件專案處理小組三方溝通平台」會議，分任正副召集人，澎湖縣政府對應窗口為參議馬金足、中油公司為嘉義營業處處長顧清塗為平台窗口。

會議中決議，地方不滿1800萬所謂一次性的慰問金、賠償與回饋及補償的部份，未來繼續爭取，並要求先前調查資料與數據都要公開，有關污染檢驗、農損調查等及調處等第三公正方，要由地方主導、選擇對民眾最有利的，另外有關去年11月中油曾提及的1萬元健康賠償損害，地方也將持續對庫區鄰近村里民眾每年健康檢查、漏油汙染範圍及檢測數據、目前狀況和影響等後續處理，積極追蹤與瞭解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/