中油萬元健康補償金沒了 湖西鄉長揚言追討到底

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對中油湖西油庫漏油隱匿事件，原先選前允諾每位湖西鄉民，可獲得1萬元健康補償金，不料選後陳光復未連任，中油卻不認帳，改以「綠能」為名舉辦宣導晚會，讓湖西鄉民大為光火，鄉長吳政杰揚言追討到底。
歹戲拖棚的中油湖西油庫漏油隱匿案，去年11月份在前縣長陳光復積極要求下，中油應賠償每位湖西鄉民1萬元健康補償金，依照湖西鄉民現有14500餘人，估計中油需要編列1億5000萬元因應，但選後陳光復連任失利，中油又改口高層不同意，並突發奇想26日晚上在湖西國中，舉辦400多萬元綠能宣導暨公益拍賣活動，企圖收買人心，遭到湖西鄉民質疑中油疑似用1張晚會票券換1萬元健康賠償，引爆更大民怨。
針對中油輕諾毀約的行為，湖西鄉長吳政杰與鄉代會主席洪國強今日成立「中油漏油事件專案處理小組三方溝通平台」會議，分任正副召集人，澎湖縣政府對應窗口為參議馬金足、中油公司為嘉義營業處處長顧清塗為平台窗口。
會議中決議，地方不滿1800萬所謂一次性的慰問金、賠償與回饋及補償的部份，未來繼續爭取，並要求先前調查資料與數據都要公開，有關污染檢驗、農損調查等及調處等第三公正方，要由地方主導、選擇對民眾最有利的，另外有關去年11月中油曾提及的1萬元健康賠償損害，地方也將持續對庫區鄰近村里民眾每年健康檢查、漏油汙染範圍及檢測數據、目前狀況和影響等後續處理，積極追蹤與瞭解。
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中油湖西油庫去年七月爆發漏油隱匿事件，湖西鄉民曾圍廠抗議。（資料照 記者劉禹慶攝）
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中油湖西油庫油槽漏油，卻隱匿長達一年時間不處理。（澎湖縣政府環保局提供）
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漏油案情曝光後，立即展開地下水及土壤汙染調查。（澎湖縣環保局提供）
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湖西鄉與縣府、中油成立三方溝通平台，誓言追討每人萬元健康補償金到底。（記者劉禹慶攝）
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