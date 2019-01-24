文青小鎮！鹿港就愛手寫春聯 文開書院26日名家揮毫發送

2019-01-24 22:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕文風鼎盛的鹿港小鎮，就是喜歡手寫春聯的溫度！寧可花錢買名家作品，讓自家門面整年都飄文青墨香！

鹿港文教基金會董事長王康壽說，春聯就是在新春在自家換上新的對聯，用祝福的文字來迎接新的一年，本來是由民眾自己提筆寫自家的春聯，尤其鹿港文風鼎盛，書法名家多，都是自己或子孫負責來寫自家春聯。

隨著時代演進，市面早已常見印刷春聯，但王康壽說，鹿港街頭仍有張貼手寫春聯的傳統，除了自己寫，也有委請或購買名家春聯的習慣，以鹿港老街為例，每年都會請名家來幫商號與住家寫春聯。

王康壽說，手寫春聯就是可以為各家量身打造，最常看到的是「冠首春聯」，也就是以商號或是堂號來作為上聯與下聯的第一個字，而不是用常見套裝的春聯對句；或是以商號所做的生意來寫春聯對句，這也是許多人來鹿港喜歡欣賞各家不同春聯的原因。

有鹿港鄉親說，市售印刷版的春聯每副約100多元，名家手寫春聯每副約在300到500元之間，每年都會精心挑選名家春聯，除了有手寫溫度，對聯字句也可以根據每年想許的心願來挑選，雖然手寫春聯比印刷版貴3倍，但是算一算春聯每年只買一次，等於一天才花1塊錢，就可以讓門面充滿文青風，非常值得！

鹿港文開詩社已連續十年舉辦免費揮毫贈春聯活動，今年於26日上午10點到12點，在文開書院舉行，文開詩社理事長洪一平邀請到「人間國寶」雙認證的李秉圭、屢獲國內獎項肯定的吳肇昌，以及鹿港一時之選的許文共、許崑杉、陳岸、尤祖和、洪志雄、梁文銓等人共襄盛舉，因為索取熱烈，現場總是大排長隆，屆時每人僅限一副，讓更多人都愛上手寫春聯的墨香。

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