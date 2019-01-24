綠癌變綠金 小花蔓澤蘭面膜獲專利

2019-01-24 19:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕被稱為綠癌的外來種「小花蔓澤蘭」，會攀爬纒繞在樹上，讓樹木無法行光合作用後衰弱死亡，是台灣環境生態的一大浩劫，林務局每年在各縣市編列大筆預算防治仍無法根除，屏東美和科技大學副校長吳裕仁帶領的研究團隊，透過科學實驗發現，小花蔓澤蘭絕佳的修復及抗發炎效果，並利用萃取物開發面膜、乳液、精華液等多項美容產品，近日取得中華民國專利，將綠癌變成綠金。

研究團隊發現，小花蔓澤蘭不論是花、根、莖、葉，全株都富含多醣類及抗氧化酚類，對角質細胞增生及傷口癒合能力極強，團隊也從中探討粒線體活性及端粒酶活性，發現其抗發炎效果遠高於化學藥物L-NAME。

吳裕仁說，小花蔓澤蘭是全球性的頭痛問題，在國外有「1分鐘1英哩雜草」之稱，其每平方公尺可有17萬個種子，「這麼有生命的東西，就一定有它的生命密碼」，因此團隊前後花了4年時間，進行相關研究並成功取得小花蔓澤蘭萃取物的用途專利。

吳裕仁表示，過去針對小花蔓澤蘭的研究與運用相當多，包括製成防蚊液、飼料、紙張等，團隊以提高產品價值為目標，希望能開創外銷市場，目前已吸引不少國內外業者興趣並提出合作計畫，相關產品會陸續在市面上與消費者見面。

屏東林管處作業課長張智強也表示，為了防治小花蔓澤蘭，林務局每年都祭出手段，以每公斤5元價格收購，屏東地區每年編列至少50萬預算，收購後再以燒化處理，開發高經濟價值用途，可望舒緩小花蔓澤蘭蔓延壓力。

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