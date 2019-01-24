普悠瑪事故賠償金》林佳龍提議1320萬 家屬未接受

交通部長林佳龍（右二）24日率台鐵局長張政源（右一）等官員與普悠瑪翻車事故罹難者家屬進行懇談會，聆聽家屬意見。（記者廖振輝攝）

交通部長林佳龍（右二）24日率台鐵局長張政源（右一）等官員與普悠瑪翻車事故罹難者家屬進行懇談會，聆聽家屬意見。（記者廖振輝攝）

2019-01-24 19:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍今天（24日）首次參與普悠瑪號新馬事故罹難者家屬懇談會，針對罹難者賠償金額林佳龍提出全新看法，認為能以大里事故950萬賠償基準，加計13％物價指數調升後，再加上20％及喪葬補助費，總計1320萬元做為與家屬賠償討論的基準，且不影響家屬後續法律訴訟權益；不過，家屬並未接受這個賠償金額，雙方仍無共識。

今天的懇談會最後共有8點結論：

第1、家屬要求行政院盡速成立運安會，交通部允諾全力配合，協助重啟事故調查，釐清真相及責任。
第2、第三次懇談會結論第3、4點，有關列檢通報紀錄單的過程、訊息來源等疑點詳細調查，並於1月31日前回應。
第3、台鐵總體檢結束後，交通部建請行政院，盡速成立台鐵改革推動小組。
第4、家屬要求交通部追究台鐵局前3任局長責任、主動移送監察院。
第5、針對交通部、台鐵對外發言及提供的不正確資訊，交通部公開道歉。
第6、台鐵局於1月25日前正式行文宜蘭地檢署，請求提供事發前司機員完整不間斷通聯紀錄及錄音檔，如反對請表明理由。
第7、於1月31日前公布司機接受行政調查過程之完整錄音檔。
第8、家屬建議，金管會研議保險法第107條之修正，排除重大交通事故。

立法委員黃國昌說，交通部、台鐵局若有誠意要與家屬談賠償，就先承認在這起事故上有重大過失，讓家屬後續要進行訴訟程序時，不用為舉證而困擾；若不願意承認，就該拿出一個有誠意的賠償金額，讓所有家屬都可以接受。根據過往大里事故罹難者家屬提訴訟的情況來看，只要進到訴訟階段，台鐵什麼主張都敢講，像是台鐵局每有過失，有過失的是司機，追究雇用人連帶責任時，也主張已進監督管理責任等，責任撇的乾乾淨淨。

「討論基準 不一定是最終賠償金額」

林佳龍說，他是一個有溫度的人，有誠意且還會繼續努力與家屬溝通，台鐵局提出的賠償金額只是一個討論依據，他認為，普悠瑪事故與大里事故都有ATP遭關閉原因，加上後續家屬若求償，金額可能也會再增加，因此，提出建議依照台鐵局原本提出的1075萬元再加20％，並加上喪葬補助費用，總計1320萬元做為與家屬討論的依據，但不一定是最終賠償金額。

  • 部分普悠瑪翻車事故罹難者家屬在會中對台鐵的調查報告與進度相當不滿。（記者廖振輝攝）

    部分普悠瑪翻車事故罹難者家屬在會中對台鐵的調查報告與進度相當不滿。（記者廖振輝攝）

  • 林佳龍在會前親迎與會家屬致意。（記者廖振輝攝）

    林佳龍在會前親迎與會家屬致意。（記者廖振輝攝）

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