普悠瑪事故賠償金》林佳龍提議1320萬 家屬未接受

2019-01-24 19:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍今天（24日）首次參與普悠瑪號新馬事故罹難者家屬懇談會，針對罹難者賠償金額林佳龍提出全新看法，認為能以大里事故950萬賠償基準，加計13％物價指數調升後，再加上20％及喪葬補助費，總計1320萬元做為與家屬賠償討論的基準，且不影響家屬後續法律訴訟權益；不過，家屬並未接受這個賠償金額，雙方仍無共識。

今天的懇談會最後共有8點結論：

第1、家屬要求行政院盡速成立運安會，交通部允諾全力配合，協助重啟事故調查，釐清真相及責任。

第2、第三次懇談會結論第3、4點，有關列檢通報紀錄單的過程、訊息來源等疑點詳細調查，並於1月31日前回應。

第3、台鐵總體檢結束後，交通部建請行政院，盡速成立台鐵改革推動小組。

第4、家屬要求交通部追究台鐵局前3任局長責任、主動移送監察院。

第5、針對交通部、台鐵對外發言及提供的不正確資訊，交通部公開道歉。

第6、台鐵局於1月25日前正式行文宜蘭地檢署，請求提供事發前司機員完整不間斷通聯紀錄及錄音檔，如反對請表明理由。

第7、於1月31日前公布司機接受行政調查過程之完整錄音檔。

第8、家屬建議，金管會研議保險法第107條之修正，排除重大交通事故。

立法委員黃國昌說，交通部、台鐵局若有誠意要與家屬談賠償，就先承認在這起事故上有重大過失，讓家屬後續要進行訴訟程序時，不用為舉證而困擾；若不願意承認，就該拿出一個有誠意的賠償金額，讓所有家屬都可以接受。根據過往大里事故罹難者家屬提訴訟的情況來看，只要進到訴訟階段，台鐵什麼主張都敢講，像是台鐵局每有過失，有過失的是司機，追究雇用人連帶責任時，也主張已進監督管理責任等，責任撇的乾乾淨淨。

「討論基準 不一定是最終賠償金額」

林佳龍說，他是一個有溫度的人，有誠意且還會繼續努力與家屬溝通，台鐵局提出的賠償金額只是一個討論依據，他認為，普悠瑪事故與大里事故都有ATP遭關閉原因，加上後續家屬若求償，金額可能也會再增加，因此，提出建議依照台鐵局原本提出的1075萬元再加20％，並加上喪葬補助費用，總計1320萬元做為與家屬討論的依據，但不一定是最終賠償金額。

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