文以莊演唱會27日登場 德指揮家創作《阿美古調組曲》

2019-01-24 23:27

〔記者蘇福男／高雄報導〕「義大利寫實主義歌劇饗宴：2019年漢堡歌劇院女高音文以莊演唱會」1月27日將在高雄市文化中心至德堂登場，德國萊比錫歌劇院首席指揮托比亞思‧英格里特地以古典音樂的現代手法，創作曲目長達12分鐘的《阿美古調組曲》，將由La Voix d’AMIS阿美之聲合唱團聯合獻聲。

女高音文以莊旅居德國逾25年，被德國媒體譽為「漢堡輕歌劇女王」，此次應樹德科大通識教育學院藝文中心邀請回台演唱，曲目以義大利寫實主義歌劇為主，從威爾第（Giuseppe Verdi）、馬士康尼（Pietro Mascagni）到普契尼（Giacomo Puccini），也就是音樂界所形容的「很重」的歌曲，對演唱者的身心或嗓音都相當吃力，如同重機械在使用過後，都得好好調養，尤其德國與台灣時差有7小時，為了台灣的演唱會，文以莊在德國即開始調整時差，希望27日演唱時能有最好的表現。

文以莊表示，此次特別邀請萊比錫指揮家英格里來台演出，希望能與樹德科大德新室內樂團的年輕音樂家，一起用歐洲式的熱情，充分表達音樂語言，透過真摯的內心情感，把極致熱情的義大利寫實主義歌劇曲目，毫無保留地分享給聽眾。

另外，曾留學法國10年的阿美族人劉盛福，為了讓有音樂及歌唱專長的阿美族人有個藝術施展平台，去年成立La Vox d’AMiS 藝術樂坊，也將在此次聯合獻聲，入場門票可洽兩廳院售票系統。

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