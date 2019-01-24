十三行展出原民歲時祭典、人面文物特展

2019-01-24 22:29

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市立十三行博物館即日起展出「原典-台灣原住民族歲時祭典特展」及「臉友-台灣原住民人面文物特展」兩檔台灣原住民族主題特展，網羅台灣多間博物館精品及珍貴影像紀錄，走一趟十三行博物館，就能一次看足超過150件原住民族祭儀禮器及特殊的人面型文物。

十三行博物館表示，原典-台灣原住民族歲時祭典特展依春、夏、秋、冬四季時序介紹「鄒族戰祭」、「阿美族年祭」、「太魯閣族感恩祭」以及「卑南族大獵祭」4個祭典，展出百件難得一見的原住民祭壺、服飾、佩刀和樂器等文物，以及超過30年的祭典珍貴影像紀錄，呈現悠揚歌謠吟唱與充滿生命力的舞蹈樂儀。

「臉友-台灣原住民人面文物特展」以鎮館之寶《人面陶罐》及《青銅刀柄》出發，展出近50件人面形裝飾文物，其中包括2件國家指定列冊之重要古物《青銅刀柄》，展現精湛的史前及台灣原民工藝。

十三行博物館館長陳春蘭表示，十三行博物館每年至少推出4檔主題性展覽，涵蓋考古學、民族學、人類學領域，已邁向國際考古博物館的里程碑，達成兼具可學性、可賞性、可玩性和可親性的博物館。

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