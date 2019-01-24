強烈冷氣團明晚起又報到 北部下探12度

2019-01-24 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈大陸冷氣團減弱影響，今明二日氣溫回升，明日氣溫與今日相似；不過明深夜將有另一波強烈大陸冷氣團報到，中北部低溫將下探12度，氣象專家也預估新一波強烈大陸冷氣團比現在這波還要更強、範圍也更大，提醒民眾注意禦寒。

天氣風險公司指出，明日天氣與氣溫表現與今日類似，各地為晴時多雲，僅東半部有零星降雨，不過日夜溫差大，且隨著強烈大陸冷氣團接近，越晚就會越冷，而這波冷氣團也將持續影響台灣到下周一，期間中北部低溫下探12度、空曠地區更有機會出現11度低溫，提醒有年長者、心血管疾病患者的家庭要特別注意。

氣溫方面，明日清晨依舊受到輻射冷卻效應影響，西半部及東北部地區約12至16度，花東地區17、18度，依舊偏冷；北部、宜花白日高溫可以來到22度左右，中南部及台東高溫約24至26度，日夜溫差大，提醒民眾注意。

紫外線方面，明日全台各地皆為中量級。

空氣品質方面，明日花東為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭及澎湖為「普通」等級；雲嘉南以南位於尾流弱風區，擴散條件較差，污染物易累積，雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，高屏局部區域短時間可能達紅色警示等級。

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