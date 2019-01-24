守護南迴偏鄉健康 高醫與台東縣府簽署合作備忘錄

2019-01-24 23:19

〔記者方志賢／高雄報導〕生病看醫師，在都會區是再尋常不過的事，但在百餘公里長的南迴公路上，卻找不到任何一家醫院。高醫今與台東縣政府簽署合作備忘錄，並將自2月1日起由12名專科醫師陸續進駐大武鄉衛生所，讓後山居民就醫保心安。

「台東縣大武鄉衛生所暨高醫醫療體系關懷偏鄉地區駐診合作備忘錄」簽署儀式，今在高醫附院舉行，台東縣長饒慶鈴與高醫附院院長侯明鋒共同簽署。

饒慶鈴感謝高醫伸出援手，將醫療送進後山偏鄉。她說高醫醫師一早5點多就要起床，趕6點的火車到大武鄉衛生所看診，從上午看到下午，回到高雄時已過吃晚飯時間。如此辛苦，讓人很感動。

饒慶鈴指出，台東22萬人口不足以支撐一家醫院，而南迴公路沿線的大武、金鋒及達仁三鄉居民多為原住民，因居住境內山脈交錯，鄉鎮間距離遙遠，居民平時就醫多仰賴衛生所，但遇重大事故或病情嚴重時，則須送往較遠的大醫院。

侯明鋒表示，高醫自1988年起即率先深耕山地醫療迄今，包括承接健保署的高市山地區醫療給付效益提升計畫近20年，守護那瑪夏、桃源、茂林等原鄉居民健康，如今更進一步把醫療送到台東，期待讓南迴偏鄉居民也能獲得更好的醫療照護。

高醫在大武鄉衛生所駐診， 2月1日起每週4、5上下午共6診。醫師陣容非常堅強，包括高醫大副校長余明隆、內科部長黃志富、骨科部長黃鵬如及小兒暨脊椎骨科主任周世祥等人打前鋒，未來再視狀況增加更多的專科醫師駐診。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/