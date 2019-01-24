蟲蟲大舉入侵頭份 民眾目睹頭皮發麻

2019-01-24 18:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市區許多綠地近期遭「蟲蟲入侵」，民眾散步經過時發現大量紅色昆蟲，有人擔憂是有毒的「荔枝椿象」，人心惶惶避之唯恐不及。苗栗縣政府農業處指出，該昆蟲為無毒的「紅姬緣椿象」，民眾勿恐慌也不須防治，避免破壞生態；頭份市公所表示，若蟲隻蔓延到人行道上，將派員掃除。

近期許多市民反映，在頭份的公園綠地皆可密密麻麻的紅色蟲隻，身上有黑色斑紋，數量龐大聚集在草叢或樹幹上，令人看了頭皮發麻，有民眾擔心是荔枝椿象入侵，碰到恐致皮膚潰爛，接觸到眼睛甚至有失明之虞，紛紛投訴清潔隊盼噴藥消滅。

但經農業處檢視後發現，該蟲隻為無毒的紅姬緣椿象，經常於冬末春初時出沒，多與台灣欒樹共生，由於今年冬季氣溫偏暖，所以提早大量繁殖。

農業處強調，紅姬緣椿象不會危害樹木生長，對人類也無攻擊性，只會有些微臭味，不危害健康，且此蟲為鳥類食物，屬於重要生態食物鏈一環，無須噴藥防治，避免破壞環境。

頭份市公所則說，紅姬緣椿象生命週期僅約三週，過段時間就會自動消失，民眾勿恐慌，倘若有大量蟲隻蔓延至公園步道或住家，可向清潔隊申請派員掃除。

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