忘10萬現金藏衣櫃當垃圾丟 清潔隊員物歸原主記嘉獎

2019-01-24 18:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南一名陳姓市民將10萬元藏放在舊衣櫃內，連同衣櫃一起丟棄，台南市環保局仁德區清潔隊黃宏隆、黃清山2名隊員，於元月23日上午9時清運時，發現衣櫃中有一包10萬元紙鈔，立即呈報清潔隊長李建德並立即連繫委託清運的陳姓市民，前往歸仁分局德南派出所領取。

環保局表示，陳姓市民於23日電話請求清運廢棄家具，當天上午9時，隊員黃宏隆駕駛回收車到仁德區陳姓市民住處清運大型廢棄家具，運回區隊掩埋場放置時，在一個舊衣櫃內發現以透明塑膠袋綑綁的一包紙鈔，打開一看竟是一綑10萬元現金。

黃宏隆2人心想失主遺失這10萬元一定很著急，立即通報隊長李建德連絡到陳姓市民，說明在其廢棄舊衣櫃內發現10萬元現金，陳姓市民又驚又喜。但為求慎重起見，清潔隊將現金10萬元送到派出所報案招領，由警察單位確認失主的身分，請陳姓市民攜帶相關證件前往德南派出所領取。

環保局長林淵淙說，將對2位拾金不昧的同仁敘以嘉獎，並期勉所有清潔隊員抱持為民服務的最高原則，繼續為市民提供優質的服務。

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