郭俊銘被爆偷情閃辭 台水：尚未接到經濟部裁示

2019-01-24 20:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣自來水公司董事長郭俊銘昨天被媒體爆料翹班偷情後，火速請辭；台水公司今天說，目前尚未接到經濟部長裁示，由總經理代理或是召開臨時董事會規劃新人事，由於一般經理業務公文上簽到總經理，董事長是政策性及原則性經營，公司營運正常。

台水董事長郭俊銘昨天遭媒體披露婚外情，一直未現身，手機關機，今天手機仍不通，台水發言人武經文說，郭董事昨天下午發出公開請辭聲明，國營會也向經濟部長沈榮津報告，目前還未接到進一步裁示，公司也正常營運。

武經文說，董事長工作非常認真，對於部屬及業務要求嚴格，但對待下屬及基層員工親切客氣，同仁到對於董事長被跟拍到婚外情，仍然感到不可置信。

郭俊銘被跟拍到與身為廣播電台高層的楊姓人妻親密互動，直到上週仍在上班日被直擊上摩鐵，兩人都否認有關係，堅稱只是聊公事，不過，郭俊銘昨天被爆料後，下午就火速發聲明請辭，發出聲明「以本人有爭議行為，為避免造成執政團隊的困擾，損及自來水形象，即日辭去自來水董事長一職。」

自詡為「水電工阿信」的郭俊銘，被員工稱為工作狂人，以理工背景優勢加上拚命三郎個性，上任一年半就終結長達10年虧損，打消超過19億元累積虧損，率台水創連2年盈餘新高，並積極開拓水源，也推動新南向政策，近日與印尼簽署合作備忘錄以BOT方式建造小型淨水廠。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/