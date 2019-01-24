防疫再升級！明0時起 「外人」未繳清20萬罰款拒入境

2019-01-24 17:51

〔記者簡惠茹／台北報導〕為防非洲豬瘟疫情，以及外來人口罰單難以催繳的問題，非洲豬瘟中央災害應變中心今天下午召開記者會，農委會副主委黃金城宣布，明天凌晨起，違規攜帶非洲豬瘟疫區肉品來台的外來人口，沒有當場繳交罰鍰就會拒絕入境。

有關國外旅客從過去3年有發生非洲豬瘟國家，違規攜帶豬肉類產品入境，經裁罰20萬元以上者，原本規定未繳清罰款第二次要入境時將拒絕入境，農委會副主委黃金城表示，今天召開跨部會會議後，將加強力道，改成第一次入境如果沒辦法立即繳清罰鍰，就會馬上拒絕入境，明天凌晨零點開始實施。

針對這項措施實施前，已經出境未繳納罰款的國外旅客，黃金城指出，將由防檢局於繳納期和催繳期滿時，分別行文給內政部移民署和外交部領事事務局，辦理拒絕再入境及簽證不予核發相關事宜，執行對象排除我國國民、取得居留身分和中國人民停留期達6個月以上的人，例如中國學生、中國配偶等等，因為在台灣居留無法立刻繳清罰款的話，入境台灣也能掌握他的位置。

移民署入出國事務組專門委員黃英貴表示，由於非洲豬瘟疫區豬肉具有高度傳播風險，攜帶這樣的肉品有可能危害我國公共安全，所以未繳清罰款就會拒絕入境、強制出境，拒絕入境最長可達5年。

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