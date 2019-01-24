韓國瑜別展延興達燃煤！潘孟安挺環團 允月底前行文台電

2019-01-24 20:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位在高雄市的興達燃煤電廠，3、4號機組的執照2月4日到期，屏東環保聯盟與南部反空污大聯盟今天（24日）下午拜訪屏東縣長潘孟安，請他依空污法第7條「好鄰居條款」，表態呼籲韓市長不展延興達燃煤電廠3、4號機。潘孟安允諾，1月底前行文台電，表達期盼興達電廠如期除役的立場。

到場者包括屏東縣環保聯盟前理事長洪輝祥、屏東縣教育產業工會理事長黃莆田、屏東縣議員蔣月惠、南部反空污大聯盟發言人李建誠等人。屏縣環盟說，興達電廠又老又毒，是台灣最老的燃煤機組，已經運作34年，燃燒生煤產生的PM2.5，占高屏空污的45％，是屏東空污的頭號戰犯。

環團也說，興達燃煤電廠是台灣最老舊燃煤電廠，所排放的氮氧化物、硫氧化物等空氣污染物高居全國第二，屏東沒有工廠，卻飽受鄰近高雄工廠、發電廠空污之苦，今年1月1日起，屏東已超過15天PM2.5破百，而台電南電北送、南電中送情形卻比去年嚴重，讓南部人成為次等公民。

屏縣府發言人黃建嘉轉述會談結論說，屏縣府會和環保團體一起分進合擊對抗空污，也和所有縣民站在一起對抗空污，縣府立場非常明確，就是希望興達電廠能夠如期除役，在1月底以前縣府也會正式行文給台電表達訴求。

屏縣環保聯盟前理事長洪輝祥也說，日前就興達電廠展延問題拜訪高雄市政府時，得到的態度是曖味的，屏東縣長潘孟安現在的正面回應，就非常值得肯定。

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