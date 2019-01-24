「這條命是議長救的！」罹癌婦甫出院 親向許修睿道謝

2019-01-24 22:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕「這條命是議長救我的，我一定要親口說謝謝！」新竹市罹舌癌婦人楊玉玲去年11月舌癌復發，導致咽喉爆裂，傷口深及見肉，根本無法言語及進食，新竹市議會議長、竹蓮寺主委許修睿得知此事，立即救人為先，將她送到台大新竹醫院腫瘤科診治，經數月醫治，終於撿回一條命出院，今天下午得知許修睿要來人安基金會捐款，楊玉玲帶著親筆寫的紙條，說要感謝「救命恩人」。

人安基金會新竹分會27日就要舉辦寒士吃到飽的尾牙宴，但募款不易，還差20桌、10萬元，基金會向議長許修睿求助，許修睿爽快答應贊助，今天下午到基金會捐款，還帶來禦寒衣物和用品送給寒士們。

特別的是，前天出院的60歲婦人楊玉玲，得知許修睿要來人安基金會，今天帶著親筆寫的感謝小紙條，前來表達謝意。

楊玉玲說，她的命是議長救的，一定要當面說謝謝，當時議長馬上協助她就醫，讓她在台大新竹醫院腫瘤病房住了幾個月，期間議長也捐贈補充灌食營養品，還為她申請健保給付。許修睿看到她已經出院，放下心中大石，鼓勵她要珍惜生命，努力堅強活著。

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