家有老寶貝 中榮教你做全家福年菜

2019-01-24 23:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕銀髮族如果牙口不佳，飲食總是細、碎又糊糊的，導致食欲不佳，台中榮總營養室設計一組家有長輩的全家福年菜，善用像豆腐、鮮魚、菜心、馬鈴薯、蘿蔔糕等食材，切小塊或以蒸煮烹調，保持食物完整又軟嫩，也兼顧營養美味。

台中榮總營養師陳妍蒨指出，對於牙口功能不全的銀髮族來說，製作易咬、好吞又好吃的食物，最簡單的方法就是挑選質地軟，或切成小體積，避開粗糙、堅硬的食材，利用烹調方法改變食物組織，同時降低油脂、好消化，可維持食物的原形也更軟嫩，吃得營養。

陳妍蒨說，像是年菜中的前菜「鮮蝦腐皮捲」將蝦仁、涼薯和芹菜剁碎，用黃豆皮包起來，過油後蒸熟，切碎的食材又有完整食物外觀，促進食欲；主菜「蹄膀麵線」將蹄膀蒸熟滷煮至軟嫩，搭配長長的麵線，可口又好看；「雙色燴百果」運用兩種軟質的青菜，讓長輩吃得順口又能增加纖維質，還有「清蒸魚片豆腐」、「金沙蘿蔔糕」、「狗尾草燉雞」也很適合。

中榮營養室主任謝惠敏提醒，民眾過年期間仍要多吃蔬果，一餐一碗青菜，牙口不好可找耐煮的蔬菜像菜心、大黃瓜，質地軟但不會過於軟爛，影響食欲，今年營養室設計家有老寶貝的全家福年菜，善用平常的食材，例如馬鈴薯、豆腐、鮮魚、鮮蝦、腐皮、麵線、雞肉、蘿蔔糕、銀耳、布丁等，不需使用特殊的食材，以簡單烹調，方便親下廚做年菜，食譜可上中榮官網查詢。

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