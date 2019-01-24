不須重複申請！內政部今修法放寬役男出境就學申請

2019-01-24 18:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日部務會報通過「役男出境處理辦法」部分條文修正案，簡化役男出境就學申請，放寬經核准出境就學役男，於就學學程最高年齡內再出境，不須重複申請就可多次出境。

內政部指出，另外也對先申請觀光出境的役男，放寬可在出境後補附相關在學證明，申請變更出境原因，以達行政革新及便民服務。

內政部表示，每年出境就學役男人數近萬人，現行規定役男出境就學期間，每次返國，皆須檢附經駐外館處驗證之國外學校在學證明、護照正本，經核准後，始能再出境繼續就學。

本次修法考量，役男出境就學散佈於國外各地，又我駐外館處設置地點有限，申請在學證明驗證有不便之處，且申請出境作業程序重複，故簡化役男申請出境作業相關規定。

內政部說明，本次增訂經核准再出境就學者，可多次出境規定，並修正內政部審核役男出境就學的作業方式，將每次皆須申請，放寬為一經審查符合出境就學規定者，於其就學學程最高年齡內（大學至24歲、研究所至27歲、博士班至30歲）就不用重複申請。

內政部提及，「役男出境處理辦法」部分條文修正案，將依法制作業程序，報請行政院核定後發布施行。

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