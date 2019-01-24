北農總經理人事案一度卡關 翁震炘10天內就任

2019-01-24 17:49

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府與農委會談定台北市農產運銷公司董事長與總經理人選，分別為前台北市民進黨議員黃向羣、農金局副局長翁震炘，北農今下午2時召開常董會討論北農事務性問題，3時則召開臨時董事會，討論總經理人事，不過會議進行的並不順利，北農常董、全國農會總幹事張永成疑似不滿人事，在當中多次表達不滿的意見，不過最後人事案仍通過，翁震炘將在10天內就任北農總經理。

依照公司規定，北農需在臨時董事會開會7天前向董事們寄出開會通知，據了解，此次開會通知在本月21日才寄出，張永成認為，未符合開會程序，在會議內多次表示不滿。其實對於翁震炘人事案，張永成先前受訪就曾表示，北農若召開臨時董事會，他絕不會支持翁震炘。

雖然張永成一度不滿，會議進行2個多小時才結束，最終仍通過翁震炘人事案。張永成會後受訪表示，這是重大人事案，召開臨時董事會前應要事先通知，但他們沒有將相關資料送給所有董監事，加上現在大家都知道董事長彭振聲要卸任了，哪有卸任的人還在聘總經理。張永成說：「自己是堅持程序上的問題，他們很在意今天是否通過人事案，但也只能他們說了算。」

翁震炘表示，未來將會進議會備詢，由於自己具農產專業，去議會不會擔心。彭振聲則說，總經理人選柯市長只要求是專業人士，翁當作農糧署主秘，在農產專業有所專長，符合柯市長的要求，也相信他會將總經理做得「盡善盡美」。

至於張永成在會議中表達不滿，彭振聲表示，張認為程序上太急，他也有向張常董道歉，表示事情做得太「便宜行事」，經過大家溝通後就沒問題了，最後大家鼓掌通過。

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