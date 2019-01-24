台南大地震將滿3年 市府關懷受災戶

2019-01-24 20:59

〔記者萬于甄／台南報導〕0206台南大地震造成維冠大樓倒塌迄今將滿3年，南市府社會局今前往探視相關受災個案，了解案家後續所需的生活幫助，其中，受災戶洪家益希望市府能協助提供穩定收入的工作；曹瑋瓴則因復康巴士補助已結束，但外出交通仍仰賴復康巴士，希望能延長補助。社會局表示，相關補助是否能延長會進一步評估，也會滾動式檢討未來長期照護與相關陪伴計畫。

心跳一度停止20分鐘的洪家益從瓦礫堆的鬼門關前被搶救回來，起初經歷多次大大小小的手術，住院長達285天後，總算出院回家休養，不過，2年多來仍無法遺忘地震當下的恐懼，惡夢不時湧現，但他說，相信只要自己努力轉念，未來的路會好好走完。

一夕間痛失7名親人的曹瑋瓴雖內心陰影仍在，暫時也沒有勇氣去面對維冠大樓原址的傷心地，不過，現在的她，心態漸轉向正面陽光，更把到醫院復健當成是去「健身房」，也會分享自身故事，勉勵其他病友不要被現況打敗，更不能放棄自己。

曹瑋瓴說，當初大家那麼盡心盡力救我，自己一定要努力站起來，不辜負大家給她重生的機會，雖目前右手、左腳在生活上仍較不便，但心境不同，身體健康狀況也會跟著轉變；她也感謝市府社會局林姓社工員的陪伴與鼓勵。

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