一早下背僵硬、疼痛 醫師：注意是否僵直性脊椎炎

2019-01-24 20:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕一早睡醒後覺得下背僵硬、疼痛和活動受到限制等症狀，甚至影響生活品質，甚至出現胸口疼痛、呼吸困難等症狀，注意可能是僵直性脊椎炎發作。

僵直性脊椎炎是一種慢性的脊椎發炎，大多發生在45歲以下的男性，疾病發生的原因與免疫系統異常或遺傳有關，部分僵直性脊椎炎患者會合併眼睛虹膜炎、皮膚乾癬、及發炎性大腸性疾病等相關併發症。

三總風濕免疫過敏科醫師盧俊吉指出，大多數患者為男性、男女比約9比1，根據研究，靠核磁共振成像（MRI）可以檢測早期僵直性脊椎炎患者的薦腸關節慢性發炎引發的骨髓水腫和結構損傷，而X光片僅能顯示結構損傷，尤其可以使用於亞洲患者的早期診斷。

三總的研究顯示，台灣僵直性脊椎炎患者有一些輕微的骨髓水腫，醫師運用常規X光片檢查及MRI，來幫助正確並早期準確診斷僵直性脊椎炎，特別是病患的早期薦腸關節炎和結構變化。

盧俊吉說，僅用X光僅能檢查脊椎有無損傷，但不能發現輕微的脊椎骨髓水腫，所以開始搭配MRI核磁共診檢查，來協助診斷類風濕性關節炎，發現即使僅有輕微的脊椎水腫，也能早期診斷。

盧俊吉說，僵直性脊椎炎的治療目標是維持骨骼的最大活動範圍，可分為藥物療法和非藥物療法，藥物療法包括非類固醇消炎藥及新型生物製劑，控制發炎及減輕疼痛。

盧俊吉說，治療目標是讓患者回復正常工作及社交活動，非藥物療法如熱敷可以緩解發炎的症狀，也可使肌肉痙攣、脊椎僵硬得到改善，腰背部的運動可增加脊椎的活動度並強化腰背部的肌肉，防止脊椎僵直變形，游泳可以增加肌力及關節的活動度。

盧俊吉建議，病患要定期來門診追蹤治療，未經醫師許可不可任意停藥或減低劑量，才能讓病情得以控制。

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