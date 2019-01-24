離岸風電商CIP不離開彰化 劉玉平：尊重也樂觀其成

2019-01-24 19:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年離岸風電開發躉購費率金額，經濟部預計最快於本月30日拍板，彰化縣6個風場、4家開發外商之一的哥本哈根基礎建設基金（CIP）今天指出，他們願意繼續與能源局相關部門溝通，有關彰化開發計畫，目前不受彰化縣政府未簽准籌設電業許可證的複查同意公文之影響而停止。

對此，身兼縣府經濟暨綠能發展處代理處長的建設處長劉玉平表示，電業籌設許可本來就不是縣府的職權，業者各項計畫或活動，只要對地方有正面效益的，縣府尊重也樂觀其成。

CIP指出，已經簽訂計畫仍然依照契約內容進行，其中，CIP與建國科技大學合作的教育人才培訓計畫，目前最新進展，7位派往丹麥接受種子教師訓練的人才，全通過丹麥結業考試取得受訓證書回台。

為兌現創造彰化在地工作機會的承諾，去年，CIP與建國科大簽訂產學教育合作備忘錄，雙方一起推動全國首創「離岸風電維護運轉學徒制」、制定「離岸風電維運學程」，共同培訓離岸風電運維人才。

為此，建國科大從去年9月開始，將運維課程融入工程學系大二、大三課程，推出21個離岸風電維運學程」學分，作為離岸風力機維修必備的基礎課程。

因應學分課程設計，雙方採取台灣、丹麥兩地培植種子教師，由丹麥學者專家先來台授課，再把上過工作坊的種子教師送到丹麥接受更嚴謹、更精實的離岸風場實地操課訓練，包括5位建國科大教授和2位工研院經理親身目睹世界最新的風機葉片、塔架、機艙等零組件。

CIP表示，只要在離岸風電維運學程中表現優異的學生，大四這一年將有機會進入CIP，接受全薪的學徒實習，第1批專才預計最快2020年8月展開為期1年半的學徒實習。

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