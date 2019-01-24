切牛排「豪乳」震暈網友是假裝偷拍？正妹說話了

2019-01-24 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」日前貼出一段影片，一名正妹疑似牛排切不斷，右手的牛排刀一直使力猛切，這樣的動作也讓她豐滿的酥胸不斷晃動，整個過程都被對面的友人給錄下，正妹發現被偷拍還嬌嗔「怎麼在拍！」。網友看完影片暴動直呼，「忍不住一直按下重播鍵」、「看得頭好暈啊」。

《加藤軍台灣粉絲團2.0》日前分享一段影片，並發文表示「這頓飯吃的莫名興奮？」影片中可見，一名穿著深V洋裝的長髮正妹專心地切著桌上的牛排，但疑似切不開來，她便拿著牛排刀不斷猛切，胸前的雪乳也跟著手部的動作而左右晃動，過程都被對面的友人給拍了下來。這名正妹發現被偷拍後，還忍不住皺眉嬌喊「怎麼在拍！」

影片內容雖然只有短短的4秒鐘，但養眼的畫面仍讓不少男網友暴動，留言直呼「忍不住一直按下重播鍵」、「看得頭好暈啊！」、「感謝牛排的付出」、「這要怎麼吃飯」、「這個影片我從早上八點看到晚上五點，我還看不懂，決定明天一定要看懂」。

但也有人質疑，「為什麼網紅都要拍這些無聊的片還要假裝偷拍的？」、「最好不知道在拍啦」。另有網友起底發現，這名正妹原來不僅是一位擁有12年資歷的髮型設計師黎娜（LINA），同時也是一名網紅直播主，還曾上過節目《國光幫幫忙》而被網友封為「國光女神」，過去就曾因身著中空上衣幫客人剪頭髮而爆紅。

對於切牛排的影片曝光後引起網友熱議，黎娜近日也在臉書發文澄清，自己真的是不經意被拍的，並非如酸民所言想紅，「如果我要故意拍，我怎不把自己拍正一點，光線打好一點，用個美肌錄影呢？用什麼原廠錄影啊！嘴型那麼醜！我自己看了也好害羞！」

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