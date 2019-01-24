大湖草莓二期果 農曆年前進入盛產期

2019-01-24 17:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉「草莓王國」美譽遠近馳名，元旦連假已經吸引大批遊客湧入大湖鄉採草莓，由於農曆春節連假將至，不少人好奇連假期間草莓狀況如何。大湖地區農會指出，目前第二期果已經陸續成熟，預估農曆年前可以迎來盛產。

大湖地區草莓本季度以豐香、香水品種為主，傳統豐香品種草莓口感較軟嫩、甜度高且果肉多汁。至於香水品種草莓多用於如草莓蛋糕等產品使用，果肉較大，口感較有嚼勁，細細品嘗同樣擁有滿滿的幸福滋味。

大湖地區農會表示，大湖草莓主要有四期果，第一期果占比1/5，於元旦前後受到遊客青睞，不少草莓農小有收穫；而第二、三期果共佔比3/5，由於今年冬季氣候較溫暖，預估農曆年前二期果可以盛產，之後第三期果也會接力登場，讓遊客享受到滿滿的草莓幸福味。

大湖鄉草莓屬於旱作水果，草莓產業經長期發展，已有相當規模，出產草莓超過全國7成，栽種面積約500公頃，每公頃產量約20000公斤，「草莓王國」名副其實。

大湖地區農會表示，之後也會陸續舉辦相關活動，促銷草莓買氣，畢竟許多草莓農都依靠草莓討生活。

另外，大湖警分局指出，因轄內草莓盛產，許多遊客前往大湖地區採草莓，為避免草莓園遭竊，或是遊客遭敲破車窗竊取財物，成立「聯合護莓隊」，包括警方、民防、義警與居民等，不定時巡守，守護草莓農以及遊客財物安全，讓大家可以安心採草莓。

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