2萬5千元淹水補助發出又追回 淹水戶氣炸公所無奈

2019-01-24 18:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區去年淹水，原本已先核發2萬5000元補助金，其中，有10戶受災戶被檢舉水未淹到50公分，並附上照片證明，因此安南區公所決定收回其中的2萬補助款，只核發5000元，引起民眾強烈反彈。

市議員李中岑及國民黨團、安南區佃東里受災戶今天召開記者會，質疑政府公信力何在？住戶不滿地說，這已不是錢的問題，而是政府公信力和尊嚴的問題，其實他們也不要這錢，只要把淹水弄好就好，光淹水家具的損失就不只這些錢。

他們說，去年823大雨時淹水嚴重，當時區公所派員進入災民家中丈量淹水高度，測量完畢確實超過50公分後，再請受災戶找出牆壁淹水痕跡拍照存證並簽下切結書，公所才行文通知發放淹水補助金。好不容易拿到補助金，公所又通知要向10戶受災戶追回，原因是有人檢舉淹水未達標準的照片，公所怎能出爾反爾？

國民黨團質疑，災民不僅受到淹水之苦，今日又遭到公所要追回2萬元的補助金，真的是在災民傷口上灑鹽，質疑檢舉人所提出的資料就能推翻公所核定的結果，公部門的公信力何在？要求社會局與區公所會同法制單位對此案做出決策，如法制單位還是相同結果，會請黃偉哲市長到議會給一個更清楚的說明。

安南區長顏昇祺則表示，公所只能依法行政，因水災後有的水痕並不清晰，民眾申請時都有簽切結書，現有人檢舉，也提出照片佐證，公所只能依事實來認定。

他表示，目前10戶中已有1戶向市府提出訴願，其他住戶也可以提出訴願，以解決爭議，否則公所沒有依據，也不能發放。

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