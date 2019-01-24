跋山涉水帶紫苞舌蘭回蘭嶼 農委會紀錄片獲美國3大獎

2019-01-24 18:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣首部為瀕絕植物發聲的4K高畫質影片，農委會特有生物研究保育中心今天舉行「絕處逢生，讓瀕絕植物回家」生態影片發表會，耗時6年完成，拍攝植物保育流程到實際在蘭嶼地區執行紫苞舌蘭保育行動，在2018年美國國際金勳章獎中，勇奪自然／環境／野生動物卓越獎、攝影卓越獎、公共服務影片類卓越獎3項大獎。

農委會特生中心和大為文化團隊合作拍攝「絕處逢生」影片，描述千里迢迢帶著瀕絕植物紫苞舌蘭回到原本屬於他們的家，紀錄把紫苞舌蘭回種蘭嶼、成功復育的故事，紫苞舌蘭屬於台灣維管束植物紅皮書中，極危等級的植物，從過去遍佈蘭嶼全島，減少到只剩下一個野外生育地，後來因為天秤颱風來襲造成崩塌，讓整個族群幾乎消失。

「野生植物不會說話，最需要大家幫忙發聲。」特生中心主任楊嘉棟表示，這部影片是為了呼應台灣維管束植物紅皮書後續努力要執行的工作，希望喚起民眾對於野生植物保育的重視，特生中心第一次用4K畫質拍攝，透過高科技攝影手法，吸引觀眾的目光。

目前紫苞舌蘭已經回種500多棵，特生中心助理研究員李權裕復育工作過程中，甚至因為不慎滑落河谷摔斷半顆牙齒，他指出，工作期間，認識許多投身保育工作的民眾，以及願意幫助我們的蘭嶼達悟族朋友，每次去蘭嶼400多公里的車船、徒步來回近10個小時，背負著紫苞舌蘭苗木回到他們的家鄉種植，看到大家都動員起來一起復育，真的很感動。

導演陳柏州指出，拍了15萬張照片完成縮時攝影，要了解植物特性，植物在日夜照光下也可能因為時差不開花，希望讓民眾看完以後影片後，有更多人來付出，幫助瀕絕植物。全片長度約24分鐘，共有華、台、客、英及日語五種語言版本，特生中心指出，除了紫苞舌蘭，影片還有拍攝多種瀕絕植物，以及開花時期的縮時攝影與空拍台灣原生育環境的面貌，有興趣的民眾可以到特生中心網站觀賞，網路YouTube也會有其他版本影片推出。

絕處逢生-讓瀕絕植物回家 4K 華語版



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