伊甸「愛‧圍爐」 替獨居長輩準備好料一起圍爐

2019-01-24 16:46

〔記者邱書昱／新北報導〕農曆年節將近，伊甸基金會新北市居家式服務類長期照顧服務機構在節慶前夕舉辦7場到宅「愛‧圍爐」，給予失能、獨居的長者及身心障礙者暖心的陪伴，昨天前往三峽區五寮里獨居的春月阿姨家準備一桌好料一起圍爐，她也開心地紅了眼眶。

61歲的春月阿姨獨自住在五寮里，孩子都在外地工作沒有時間返家探視，10年前中風後右半身無力偏癱，外出都需要先生或輪椅、枴杖的輔助，直到5年前先生過世，家人申請居家照護服務。

居家照顧服務員張鈺琳說，中風獨居的春月沒辦法做任何事，只有照服員來的時候，才能吃上一頓熱騰騰的飯菜、洗澡、說上幾句話，提及不常在家的兒女，春月就忍不住的哽咽泛紅眼眶，讓人很不捨，這次的圍爐煮出一桌料理，讓春月阿姨相當感動。

伊甸基金會三峽服務處主任張瀞文表示，為擴及照顧服務，2017年成立新北市居家式服務類長期照顧服務機構，於三峽、鶯歌、樹林、坪林等區提供照顧管理、家庭支持、居家照顧及喘息服務等，已服務逾600位失能、獨居長者及身心障礙者家庭。

張瀞文說，「愛．圍爐」活動已邁入第6年，雖然年菜募集十分困難，於全台舉辦30場圍爐活動，邀請2500位服務對象與家人一起團圓，並為200位行動不便的長者或身心障礙夥伴準備年菜送到家，同時邀請社會大眾無論是捐款、認購桌菜或擔任圍爐志工等，可以讓更多弱勢者、長輩們吃暖、心更暖。詳情請上伊甸官網搜尋或撥打專線0800-025-885。

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