美食達人陳鴻圍爐「說菜」 盧秀燕邀民眾到台中過好年

2019-01-24 15:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長盧秀燕拼觀光，今（24）日邀美食家陳鴻開直播圍爐「說菜」，以趣味方式介绍3家大飯店提供的9道採用大量在地食材年菜。她說，台中美食非吃不可、花博非遊不可、伴手禮非買不可、飯店民宿非住不可，來台中最能過好年。

盧秀燕說，台中氣候舒適，市區文化觀光景點更是不勝枚舉，也可以安排谷關溫泉、大坑步道健行、海線高美溼地等景點觀光，8家觀光旅館、400多家特色旅店以及30多間合法民宿，已準備就緒迎接9天春節人潮。

盧秀燕、陳鴻在直播中與台中觀光公協會代表全國大飯店副董事長柴俊林等人提前圍爐，並與福華、福容、全國3家大飯店主廚以趣味方式「說菜」，介紹9道採用大量在地食材的圍爐年菜，展現濃濃台中味，旅遊行程安排動靜皆宜，相當適合年節期間闔家出遊。

盧秀燕指出，台中美食非吃不可、花博非遊不可、伴手禮非買不可、飯店民宿非住不可，尤其美食是認識一個城市的起點，觀迎來台中過好年；陳鴻也說，台中除了太陽餅、三明治也是很棒的特產。過年走春，一定要來花博逛一逛，也體驗新舊城區慢活旅遊。

市府觀旅局長林筱淇表示，邀請大家春節期間「相招來台中」，觀旅局規劃台中10大旅遊景點特搜、春節台中伴手禮推薦，能輕鬆玩遍台中，詳情資訊可上網查詢。

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