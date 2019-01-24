聯大客研院師資不足恐停招 校方：最快3月補滿

2019-01-24 16:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立聯合大學客家研究學院，因師資員額不足，恐面臨停招，教師曾北上陳情，經民進黨籍不分區立委蔣絜安要求教育部主動了解，聯大客研院表示，已收到校方歸還師資員額的通知。聯大校方也表示，最快於3月間補滿20名師資員額。

因應國家政策，教育部於2003年同意專案核予聯大客研院20名師資員額，但因校方遲遲未補足教師員額，甚至出現「挪用員額到其他學院」的情形，恐因未達教育部標準而面臨停招處分。

客研院教師於去年3月間北上教育部陳情，經教育部高教司了解學校針對聘任教師程序，並與學院達成共識，允諾將會從寬處理，不會立刻祭出停招處分。

蔣絜安於去年底，也針對聯大客研院因校內人事紛爭，使得客研院師資員額遭到校方不當挪用一事質詢時任教育部部長葉俊榮，並要求教育部應主動了解。聯大客研院近日表示，已收到校方歸還師資員額的通知，並將於1月底前補足師資員額。

蔣絜安肯定教育部的積極作為，她表示，尤其苗栗縣客家人口比例近65％，僅次於新竹縣，且全縣皆被列為台灣客家文化重點發展區，位處苗栗縣的聯大客研院在傳承與研究客家文化的角色更顯重要，「絕不能因此造成客家文化研究的斷層。」

蔣絜安也期許，期望客研院師資員額能確實使用在客家研究上，逐步建構台灣客家知識體系。

聯大主任秘書張良漢表示，客研院至去年尚有3員額未聘滿，107學年度上學期已完成第18名師資聘任，校方也已回覆高教司將完成另2名額聘任，因已入寒假，預計最快3月補足20名師資員額。

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