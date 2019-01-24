網羅「英雄聯盟」5好手 中山工商電競培訓中心揭牌

2019-01-24 16:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商看準電競產業年產值破千億美元，需才孔急，電子競技運動培訓中心今天揭牌，網羅「英雄聯盟」5名好手，有學生不惜降轉從北部南下就讀，朝職業選手目標邁進。

中山工商斥資600萬元打造電子競技運動培訓中心，董事長陳國清、校長林昭億、台灣電子競技聯盟高雄電競館長吳彬睿、正修科大副校長游步平、華碩代表、及多所國中校長共同揭牌。

林昭億表示，去年全球電競產業產值達1100多億美元，40多國將電競列為正式運動項目，因應這項全新世代的明星產業，添購最頂級的電競設備及規劃相關課程。

中山工商加入華碩聯合科技所成立的「ROG校園電競聯盟」，校方更挖角「英雄聯盟」頂尖好手，包括黃俊凱（雲林）、邱昱發（桃園）、林延楷（彰化）、陳志遠（新北市）及黃璽溓（台北市）等，組成「MADxcsic」隊，特地聘請教練及分析師指導，已取得業餘挑戰賽全國亞軍，比賽戰績居高屏地區之冠。

現年28歲吳彬睿從5歲開始打電玩，大學時進入電競領域，鍾情日本ACG電玩（動畫、漫畫、遊戲）及日文卡通，自學日語，常與日本電競產業交流。他說，台灣人口不多，但在Twitch觀看比例名列全世界前5名，電競在台灣未來會更蓬勃發展。

吳彬睿指出，電競產業涵蓋遊戲代理、配錄音、美術設計、專屬配備及轉播平台等，相當專業。林昭億說，電競不僅教遊戲的策略及技巧，包括遊戲電腦繪圖、影像處理、導播、直播、行銷電競選手及電競比賽時的主播賽評等，都是未來就業方向。

MADxcsic除了陳志遠是高一學生，其餘4人原本高3即將畢業，都降轉到中山工商就讀，隊長邱昱發說，打電競有風險，「就算努力也不一定會成功」，需要有天分，團隊每天練習10小時以上，希望能成為職業選手。

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