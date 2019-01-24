永別了，立體玻璃鏡頭！清大研發超薄透鏡

2019-01-24 16:04

［記者洪美秀／新竹報導］微型相機鏡頭大突破！清華大學光電所助理教授劉昌樺與美國華盛頓大學研究團隊合作，研發出不用玻璃折射成像，而是以數萬個極微小的奈米柱排列為同心圓來改變光穿透速度的超平面透鏡，厚度比紙還薄、甚至還可像貼紙一樣撕下轉貼，未來可應用在相機、手機及微創手術導管等鏡頭上。

清大表示，這項全球最薄介電質超平面透鏡的研究成果，不僅登上了國際頂尖期刊Nano Letters，也吸引外國媒體都也爭相報導，並以「超超薄的平面鏡頭」、「光學鏡頭從3D變2D」、「永別了，立體玻璃鏡頭」標題來形容這項重大突破。

清大指出，傳統透鏡由厚厚的玻璃鏡片構成，需打磨、拋光等製作過程，厚度往往達數個毫米。但這2、3年奈米技術和奈米光學精進，開啟人工平面透鏡「介電質超平面透鏡」的研究領域，採用半導體材料如二氧化矽來「長」成數萬微米等級柱子，並排列成一圈圈同心圓的圖案，可改變光穿透的速度，達到跟傳統透鏡一樣好的效果。

劉昌樺採用創新的光學設計方法，成功降低這些柱子的高度到奈米等級，柱高只要達直徑兩倍即可，柱子變矮了，更方便製作、更穩固，製作出的透鏡也更加輕薄。以此方式製作出的鏡頭，直徑只有頭髮的百分之一；厚度僅190奈米，比5萬分之一公分還要薄，創下世界上最薄介電質平面透鏡的紀錄。

劉昌樺研究團隊也首度提出採用凡得瓦（Van der Waals）材料來製作奈米柱的構想。他解釋，凡得瓦材料的特性與我們平常使用鉛筆中的石墨相似，都是由一層層的單原子層堆疊形成，層與層之間只靠微弱的凡得瓦力連接，因此筆跡可輕易地被寫在紙上、也可以輕易地被擦掉。

研究團隊採用六方氮化硼、二硫化鉬等凡得瓦材料製作奈米柱來形成超平面透鏡，就能像貼紙一樣撕下來再貼在其他的基板上，「就像壁虎的腳能輕易地攀附並爬行在天花板上。

劉昌樺目前在實驗室使用電子束顯微鏡來製作超平面透鏡，成功證明不同的奈米柱排列方式，可取得清晰度不等的成像。但因上萬個奈米柱都得用人工一個個排列出來，製作速度較慢。劉昌樺表示，未來這套技術如獲業界採用，用半導體製程的曝光機及光罩來製作透鏡，數秒可完成。

劉昌樺說，未來透鏡輕薄化，不只改變手機及相機鏡頭、放大鏡、近視眼鏡、太陽眼鏡等，更可讓由許多鏡頭組合而成的儀器微型化，如以目鏡、物鏡、反光鏡組合而成的顯微鏡，未來甚至能打造鑽進人體血管的微型醫療機器人，可能帶動醫療領域的重大革命。

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