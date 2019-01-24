台南綠能商機搶先鋒 東京電力跨海投資首站

2019-01-24 16:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕Google已宣布在台南購買10MW（千瓩）的再生能源電力後，台南市長黃偉哲今（24）日也宣布日本東京電力公司也將跨海投資綠能發電首站選在沙崙綠能科學城，台南成為全球再生能源領域焦點，更再度掀起台灣再生能源發展投資商機與願景。

黃偉哲還特别提到，前市長賴清德眼光遠，任內長期推動陽光電城政策，後續才有沙崙綠能科學城建設，Google丶東京電力也才相中首選台南，市政一棒接一棒，前人種樹丶後人乘涼。

東京電力是日本最大的電力公司，將結合國內廠商在南市建置全球少見的大規模、大區域新能源建設。預計過年後拍板定案，預估投資金額效益達30億元。

台南沙崙綠能科學城是東京電力跨足海外新能源的首站，透過與在地企業及學研單位的合作，準備打造出「電網+再生能源」的全新供電方案，而第一階段工作即是布建區域型能源管理系統。

黃偉哲表示，台南持續推動綠能再生能源，不管是從屋頂丶在低利用農地，或者是其他方式，尋求各種可能的方式，Google會選擇台南原因之一，即肯定台南魚塭養殖池也可以循環利用發電，將來台南的滯洪池，也會考慮設置太陽能板，即可發揮治水成效，又可以發電，這是綠色循環經濟的另一個新的體現。

對於媒體詢問Google為何會選擇台灣設亞洲資料中心，且用電首選台南，黃偉哲也受訪表示，美國川普經濟政策因素影響之外，國家治安是一大考量，因為中共當局要求Google須提供客户名單，等於是要Google出賣客户內部自由言論，無法讓人接受，再者，台南綠能發電優質環境非常便利取得。

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