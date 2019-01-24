潮州囝仔做菓子 分享小資創業撇步

2019-01-24 15:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年31歲的李政霖，老家位在屏東縣潮州鎮，3年前從多媒體設計系研究所畢業後，為了陪伴父母決定返鄉創業，他利用屏東農特產開發菓子，每天下午騎著自行設計的攤車不定點販售，吸引一批忠實顧客，今天受邀到勞動部潮州就業中心分享創業立場，幫助待業者認識小額手作市場。

李政霖說，「潮州囝仔做的菓子，就是要『潮』！」為了在甜點市場闖出一片天，創業前他做足功課，返鄉後先到餐廳工作1年，累積備料、經營管理等實務經驗，再開始研發創業商品菓子的口味，為了做出在地特色，食材盡量選用當地農特產，例如麵糊是用當地鮮奶、雞蛋製作，餡料則用在地可可、檸檬、紅豆等，他也發揮過去所學，以屏東北大武山為靈感，自己設計品牌LOGO及山形雞蛋糕，創業1年多來，順利培養客源。

李政霖也分享，創業商品結合在地食材是不錯的切入點，現場新鮮製作則是賣點，手作的溫度會讓品牌充滿濃濃人情味。

潮州就業中心主任楊采蘭也表示，為幫助有意小額創業的待業者，認識手作市場需備技能、態度及可運用資源，特別邀請返鄉創業青年擔任講師，為待業者分享創業基本功，潮州就業中心也將在2月11日上午9點至11點，在潮州就業中心舉辦開春活動「整裝出發 征戰職場計畫」，提供求職者免費髮型改造服務、現場拍大頭貼印製履歷、作伙來呷茶以及發放限量40份豬光寶氣小提燈，歡迎民眾踴躍參加，詳情可撥打（08）7882214洽詢。

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