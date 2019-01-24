與普悠瑪罹難家屬懇談 林佳龍：調查報告我也不滿意

2019-01-24 15:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪號新馬事故發生逾3個月，新任交通部長林佳龍今日與罹難者家屬進行懇談會，林佳龍表示，11年前發生大里事故，這次又發生普悠瑪事故，顯然重蹈覆轍，很多檢討改進沒有徹底；對於行政院調查小組所動報告他也不滿意，很多問題沒有真正去回應，許多調查不足之處，司法調查會釐清，他也指示同仁，要配合檢調調查，如果有任何造假，不論是各種資料、黑盒子、通訊錄音等，絕對不會縱容。

年關將至，喚起許多普悠瑪事故家屬，在團聚的時刻認知到家庭缺了人，任何金錢都沒辦法讓罹難者回家跟家屬過年，這是許多家屬心理面的痛。林佳龍表示，普悠瑪事故發生，受傷的不只當事人、家屬，社會每一個人都是，因為台鐵是政府的鐵路，大家信任政府，相信它是安全的，發生這麼大的事故，政府是有疏失，應該盡最大努力，不只釐清真相、追究責任、進行改革，還必須要撫慰所有家屬傷痛，走出事件陰影要一起努力，不希望未來還有人因為政府大眾運輸受害。

今日懇談會上，有位家屬表示，調查報告大家都不信服，強烈要求運安會成立重啟調查；很多事證都指出事故有這麼多錯誤，台鐵只懲處17個督導人員大家也無法接受，應該要繼續往下追究責任。另有位家屬表示，普悠瑪號18條人命，是國家長期對火車忽視，且台鐵對外界質疑，100個疑問就能有有1000種方式抹粉掩飾，要求立刻讓運安全成立並重啟調查，民進黨應促進運安全成立，並主動送監察院，對前三任局長范植谷、周永暉、鹿潔身彈劾；不然這三位局長一位退休，另兩位仍分別擔任觀光局長、驗船中心董事長，記過沒有造成任何懲罰。不過家屬間也有不同意見，一位罹難者家屬邱爸爸則表示，他從未授權任何人，也未要對任何人提告，一切照國家機制去辦，不計較賠償多少錢，只希望事情趕快落幕，讓我的孩子安心的走，不要吵吵鬧鬧、節外生枝。

立委黃國昌表示，對立法院這次臨時會無法順利成立運安會，感覺到非常遺憾，立法院要承擔這個責任，二、三讀最快要等正式開議，由院會處理也是4月後，且立法院三讀通過後，行政部門還要籌備多久家屬都很關心，要求政府單位要用最快速度讓運安會成立。另外，對於行政院調查報告部長都不滿意，對家屬情何以堪，家屬要如何接受。

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