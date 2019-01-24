春節9天連假繃緊神經！公路總局：有信心蘇花改尖峰維持40公里時速

2019-01-24 15:36

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今年春節連假有9天，蘇花改及蘇花路廊預估湧入返鄉、出遊車潮；公路總局今指出，為避免塞車，隨時會與國道坪林行控中心聯繫，依國5車流量動態管制號誌，另蘇澳地區道路工程暫停，過年期間一律恢復雙線、雙向通行，避免車流動線受阻；有信心在春節期間，蘇花改為持40公里時速，蘇花路廊則維持30公里以上。

春節連假從2月2日至2月10日止，公路總局第四區養護工程處預估南下車潮將集中在2日至4日；收假車潮則會從2月7日開始湧現，預估蘇花改、蘇花公路、礁溪北上及國道5號，會出現壅塞情形。

四區處副處長劉世桐表示，他們已完成蘇澳地區道路狀況盤點，所有施工路段都會在連假前完成淨空，恢復雙向、雙線通行；另重要路口都會即時公布路況，讓民眾提早知道車流狀況。

劉世桐強調，他們會隨時依照交通流量狀況，進行號誌管控，有信心可在尖峰時間，維持蘇花改保持四十公里時速；非尖峰時段，則可維持50公里以上，至於蘇花路廊，則會維持時速30公里以上，讓車流順利通行。

蘇花改蘇澳至東澳段通車將滿1年，四區處預估交通尖峰時間，每小時最高湧入900輛車次。至於連假期間是否評估開放路肩通行；劉世桐則說，路肩仍以緊急車輛通行為主，不會考慮開放。

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