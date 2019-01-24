精障病友種菜 每週150公斤銷有機通路

2019-01-24 15:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東佑青醫院透過「農療」促進精障者情緒穩定，兩年前開始在院前1.5分地闢建6座簡易溫室，採有機種植方式帶著病友到農場裡「種菜」，開辦至今，現在每週都能穩定產出150公斤有機蔬菜到有機通路，也讓長期處在社會邊緣的精障病友重新擁抱陽光。

負責農場工作的許志忠說，兩年多前透過縣府及農糧署協助，申請到簡易溫室及有機驗證，現在共有6座簡易溫室，讓病友下田到農場工作，平常依病友情形，每日約有4至6名病友下田協助，讓病友有機會曬曬太陽、流流汗，不僅穩定情緒，還可以從病友臉上看見難得的笑容。

許志忠說，有機種植其實不容易，經過多次摸索與農業專家協助，今年終於讓收成穩定，目前以十字科蔬菜為主，分批種植，各溫室每週輪流採收，平均每週產出150公斤到有機通路，收入約1萬餘元作為後續栽種成本使用。

醫院執行長莊勝安也表示，院方帶領病況較為穩定的病友下田，透過農療減緩病情惡化，進而讓病友服用藥劑量降低，這種多元化復健方式，也能讓病友藉此增進環境適應，朝融入人群回歸社會邁進。

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