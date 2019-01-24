2019-01-24 15:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕讓子女不必擔心長輩吃不飽、吃不好，虎尾公所補助長青食堂加菜金，今天由虎尾鎮長丁學忠在虎尾堀頭社區長青食堂代表捐贈加菜金，每人每年700元，預計明年加碼到1000元，贏得全場喝采。

雲林縣老年人口居全國第2高，為服務長輩並讓他們有個舒適的用餐環境，尤其是讓弱勢、獨居老人能夠走出屋內到戶外和人群交流，虎尾鎮29里目前已成立11個長青食堂、2個巷弄長照站都有供應午餐。

丁學忠就任以來為落實在地關懷，利用春節前夕偕同虎尾鎮代會主席林嘉弘到堀頭長青食堂，補助虎尾鎮內堀頭、埒內、安溪、三塊厝、墾地、東屯、北溪、西屯、興南、興忠、三合，共11里在長青食堂用餐的長輩，每人補助700元加菜金給長輩。

丁學忠說，目前在長青食堂用餐長輩共682人，公所將補助47萬7400元加菜金，感謝各里主辦人員、里長、社區發展協會理事長及志工們，明年可望增加到1000元。

虎尾堀頭里長李萬壽代表感謝虎尾公所德政，尤其今年是頭一次發放加菜金，希望以後年年增加，讓長輩享有豐盛營養的料理，過好年。

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