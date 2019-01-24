吳鳳科大生攜手福樂小學生 上演精采骨牌秀

2019-01-24 15:20

〔記者曾迺強／嘉義報導〕吳鳳科技大學幼兒保育系學生赴民雄鄉福樂國小舉辦寒假教育優先區營隊，3天活動結合骨牌與積木課程，讓學童學習合作與溝通表達，今天的結業式，大家欣賞各組創意骨牌設計圖案，最後分別推倒骨牌，上演一場精彩的「骨牌秀」。

吳鳳科大幼保系23名系學會學生在該系助理教授黃珮書帶領下，結合卡普樂積木、桌上遊戲活動，藉融合骨牌、科學及創意應用，讓學童從中學習科學教育。

吳鳳科大幼保系主任王麗惠說，大學生及小學生從共同討論構思、設計流程、規劃創意關卡及繪圖，到實際不斷的試排、修正而完成，練習過程中有多次失敗，最後完美成功的呈現出整個骨牌秀，大家都感到非常高興。

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