韓國瑜想打造國際城市 外籍Youtuber建議先到台南逛夜市

2019-01-24 15:17

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新營區的中華路夜市，是台南市政府第二官方語言專案辦公室協助設置雙語菜單的8個夜市之一，加拿大籍的YouTuber Wes Davis及瑞典籍Lukas Engström，日前透過雙語菜單逛夜市吃美食後，建議高雄市長韓國瑜，要打造國際城市應該來台南的夜市看看。

Wes Davis在影片中分享2人於夜市利用雙語菜單點菜，第一次吃當歸土虱頭和麻辣鴨血等夜市美食，兩人大讚有了雙語菜單之後，雖然自己不太懂中文，而攤商老闆不懂英文，也可以透過菜單點到想吃的東西，真的很方便。

Wes Davis更在影片中表示，聽說高雄市長韓國瑜覺得高雄市要成為一個國際城市，人民應該試著多學英文，他覺得如果韓國瑜真的想這麼做，應該到台南市，看看南市在夜市的做法，雙語菜單是一個吸引外國遊客，並且體驗台灣文化的好方法。

影片發佈後，點閱人次1天內就破萬，有網友留言要將影片分享給韓國瑜，還有民眾說，南市連夜市都有中英文菜單，台南的觀光做得比北高兩市還好。

Wes Davis也對台南濃厚的人情味留下深刻的印象。

加拿大籍YouTuber Wes Davis分享逛台南新營中華路夜市的影片，稱讚台南市雙語菜單方便，還建議高雄市長韓國瑜應該來看看。（記者劉婉君翻攝Wes Davis影片）（記者劉婉君攝）

加拿大籍YouTuber Wes Davis分享逛台南新營中華路夜市的影片，稱讚台南市雙語菜單方便，還建議高雄市長韓國瑜應該來看看。（記者劉婉君翻攝Wes Davis影片）（記者劉婉君攝）

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