4度流標 中正橋今年4月將動工

2019-01-24 15:15

〔記者鍾泓良／台北報導〕中正橋改建案由於原物價上漲、國際鋼價上漲、工程難度高以及廠商投標數量不足，過去4度流標，一直到今年度追加預算後才於22日決標。該案由春原營造得標，得標金額為22.1億元，新工處表示，中正橋將於今年4月動工，預計在2022年完工。工務局將會拆除原有的中正橋，並興建跨河新橋，並同步整修歷史建築、日治時期興建的川端橋，形塑全新的河岸地景。

中正橋前身為「川端橋」，經拓寬增建，最早的橋體至今有80年歷史，因橋樑耐震係數、防洪高度不符合現行法規標準，北市府原擬拆除，但經北市文化資產審議會認定為歷史建築，決定採取「新舊共存」方式改建。

新工處表示，工程會先在重慶南路3段設置施工圍籬進行高架橋拆除工程前置作業，明年農曆年拆除重慶南路高架橋引橋，並將重慶南路拓寬為卅米的計畫道路，並且在台北市及新北市高灘地區域施作新建橋梁基礎工程及交通維持轉換作業。

新公務提醒，改建期間為了維持雙北市民通行需求，將以循序漸進的方式調整車輛行駛動線，然而因為將需要實施多次改道，仍希望市民能配合各階段交通管制措施改道作業。

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