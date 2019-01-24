金豬撲滿買年菜 5年送出1000份

2019-01-24 14:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕 雲林縣復健青年協進會推動「愛心轉運站」，號召各界善心人士認養金豬撲滿購買「年菜勸募傳愛身障」，去年共有127名社會善心群眾響應，讓今年金豬年150份年菜目標提早達成，轉連站累計5年已送出超過1000份年菜。

復健青年協進會表示，「愛心轉運站~資源大募集」不是個口號，它是一個運轉中的資源勸募轉運站，去年「愛心轉運站」號召各界善心人士認養金豬撲滿，以「菜勸募傳愛身障、金豬滿滿愛心賀年」為口號招募小豬認養人，結果有127名小額捐款人參與，共匯集15萬捐款，提早到達勸募150套年菜的目標，還有滿滿的物資20大箱、1千份紅糟雞肉包、106箱636串衛生紙、11部輪椅。

協會表示，「愛心轉運站」活動5年來，累計勸募的愛心資源圍爐年菜超過1000份，讓第一線服務的社工能直接將愛心在年節前遞送至雲林縣20鄉鎮的弱勢家庭。明年是鼠年，將比照今年招募認養人勸募圍爐年菜，希望金鼠年讓弱勢者一樣年年有圍爐，幸福年菜送愛到你家，相信愛的力量將是生生不息。

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