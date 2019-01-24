植物人看布袋戲 瞪大雙眼表情超驚訝！

2019-01-24 14:48

〔記者蔡清華／高雄報導〕「轟動武林 驚動萬教 哇~哈哈」高雄新世界掌中劇團今天到訪創世鳳山院，團長王泰郎特地為植物人及家屬精彩演出掌中戲變臉技藝，舞台刀光劍影，大俠武藝高強，濟弱扶貧，大家看得不亦樂乎，安養院充滿年節的熱鬧氣氛。

王泰郎團長表示，第一次演出布袋戲給植物人看，希望戲劇的聲光效果可以刺激他們的感官。今天得知創世除了照顧植物人，也持續29年辦理寒士吃飽30尾牙，讓弱勢朋友在過年前吃一頓溫暖團圓飯，尾牙在本周日就要辦理，希望大家分享自己的幸福給弱勢，出錢出力幫助活動順利舉行。

植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30尾牙，將於本週日（1/27）於全台16處同步舉辦，鳳山場將於鳳山區議會路&光華路交叉口空地辦理110桌，邀請寒士、街友、獨居長輩、待拉單親媽媽及植物人家屬等弱勢朋友參與，目前經費仍在努力，盼各企業及民眾發揮愛心共襄善舉，支持紅包500元傳「箸」福，認桌5,000元助團圓，讓弱勢平安過好年。

劃撥帳號42072951（戶名：創世基金會，備註：寒士尾牙），愛心專線：（07）790-5897。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/