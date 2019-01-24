「破億」助弱勢添新衣 服飾店封館讓家扶親子樂採購

2019-01-24 14:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全國知名服飾店董事長黃文貞為照顧母縣弱勢家庭，自2009年至今捐贈累計「破億」新衣採購金贈送全國家扶，今天提供80萬元提貨券給雲林家扶受助家庭專屬VIP服務，封館讓親子樂採購。

即使是在春節前生意最好的時段，虎尾NET旗艦館仍不惜封館，搶在今天舉辦「幸福家扶日」，每人2000元讓400名雲林家扶受助兒添購新衣迎接新年。

雲林家扶中心主委陳燦勳表示，主富（NET）服飾今年特別加碼購物金從50萬元增加到80萬元，讓雲林縣內216戶、400名家扶兒，每人有2000元提貨券，由家長陪同下選購新衣。

陳燦勳代表感謝服飾店以「家扶幸福日」為主題，提供大家尊榮購衣服務，不僅封館還從各分店調動30名服務人員，親切服務，雲林家扶10名莪馨志工媽媽也溫暖陪伴親子安心採買新衣，讓愛蔓延。

雲林家扶中心主任廖志文指出，黃文貞自2009年88風災起捐贈家扶總會2000萬元提貨劵照顧災民，2014年開始照顧家鄉雲林家扶與台東、花蓮等偏鄉，隔年起遍及全台各地家扶均50萬元提貨劵，今年加碼到80萬元，累積破億元捐贈全國家扶中心，讓愛綿延不絕。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/