花蓮年貨大街抽大獎 100攤商30日開賣

2019-01-24 14:24

［記者王峻祺／花蓮報導］年節將至，家戶勤備年貨迎接農曆新年，花蓮年貨大街將在30日登場，100攤商一連5天會在鄰近重慶路口的花蓮市福町路熱鬧開賣，現場共規劃三大特色展售區供民眾「一次買足」，消費滿250元還可兌換「扭蛋A好康」扭蛋硬幣1枚及活動摸彩券1張，每天均有機會抽中電視、福袋等大獎。

2019花蓮年貨大街展售活動，今年共邀集100攤商共襄盛舉，包括備禮登門賀新年的伴手禮區、歡喜添貨旺新年的年貨區及五穀飄香慶新年的農產品區；剛接下「花蓮觀光文化推廣大使」證書、以「蜂蜜檸檬」聲名大噪的網紅吳蕚洋，也會擔任花蓮農業推廣大使，並在年貨大街現場調製飲品蜂蜜檸檬與民眾同歡。

展售活動自1月30日至2月3日止，每天下午6時至10時開賣，首日則提早在下午4時登場、6時舉行開幕儀式，花蓮縣長徐榛蔚將在現場與美侖大飯店主廚一同以花蓮在地優質苦茶油烹調「素來褔氣」麵線，並發放限量「好運連連紅包」。

花蓮縣府農業處長羅文龍說，民眾今年在年貨大街消費滿250元，就可兌換「扭蛋A好康」扭蛋硬幣1枚及活動摸彩券1張，「扭蛋A好康」好禮獎項有會場現金折價券1,500元、100元及小提燈、縣府宣導月曆、時令蔬菜等高達900多項好禮；另再從當天摸彩箱中抽出42型液晶電視1名、開運褔袋6名，讓民眾消費滿額即有多重中獎機會。

他強調，為讓鄉親開心過好年，活動最後一日還會加碼抽出活動最大獎，五門變頻冰箱1名、55型液晶電視2名、10人份電子鍋3名及多項加碼大獎，盼讓民眾不僅以最划算價格採買年貨，更有機會抽到大獎。

花蓮年貨大街展售活動也同步響應公益，發起「捐贈發票兌換新年祈褔卡」活動，民眾只要捐贈108年1-2月發票5張，即可至服務台兌換祈福小卡，並到會場入口大型意象裝置的懷舊祈褔牆掛上新年新願望。

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