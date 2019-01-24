「南投金馬獎」成績揭曉 「慢窯南投」奪冠

2019-01-24 14:24

〔記者謝介裕／南投報導〕被視為「南投金馬獎」的第3屆「鏡看南投」微電影比賽，今日舉辦頒獎典禮暨得獎作品首映會，經過一番角逐，最後由「慢窯南投」奪冠，副縣長陳正昇說，此次比賽以「活力南投」為主題，便是希望透過鏡頭展現南投的活力，提升南投能見度，得獎作品將在中投有線縣政頻道播放，進而將南投的山水、人文、藝術等各層面之美行銷出去。

第3屆「鏡看南投」微電影比賽，縣府委託朝陽科技大學傳播藝術系協辦，共有22件參賽作品，創作者有學生、攝影師、藝文人士、行政人員等等，來自社會不同領域，使得其作品表現也呈現多樣性。

以「慢窯南投」作品奪冠的賴泓岷說，講到南投，大家想到的可能是萬人泳渡日月潭、風光明媚的日月潭、清境青青草原，或是原民的純樸及快樂，但南投的活力不只這些，尤其，在時代洪流中依然屹立不搖的「南投陶」，更具有跨時代的指標意義，也希望藉此凸顯「南投陶」文化傳承及推廣的重要性。

陳正昇指出，此次參賽作品，不乏透過空拍記錄南投重要活動熱鬧景象，或是透過自創曲串連南投美麗景點等等，兩階段的評選作業，讓許多評審委員內心有種難以取捨的「天人交戰」之感，參賽的作品質與量之好，可見一斑。

經過冗長的討論、評分，最後評出前3名，第1名「慢窯南投」、獎金5萬；第2名「2018偏鄉學子圓夢計畫」、獎金3萬元；第3名「南投，台灣心」、獎金2萬元；另有佳作5名，獎金各5千元。

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