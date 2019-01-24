學測明登場 台南港明高中高三生拜廟求神加持考出佳績

2019-01-24 14:21

〔記者楊金城／台南報導〕大學學科能力測驗將在25、26日登場，台南市西港區港明高中為鼓勵高三考生應試時能保持平常心，展現最佳狀態，今天由校長劉春福帶領高三生659人及學校團隊，前往西港慶安宮祈福，期望在天上聖母與千歲爺的庇佑下，學生能夠平安健康、考試順利、締造學測佳績。

學校特地準備智慧蔥、包糕粽（包高中），祝禱高三學生學測過程諸事（試）順利。

劉春福說，今天師生懷抱虔誠的心情，祈求神明保佑，帶給安定的力量。港明高中歷年來升學績效優異，除了老師認真教學、學生用心學習之外，也感謝慶安宮神明的護佑加持。

港明高中積極推動品德教育與五好校園，提醒學子們「存好心、說好話、做好事、讀好書、學好樣」，大考在即，校方勉勵高三考生，心誠則靈、心存善念，天公會疼好人，保佑每位學生考出好成績，順利申請心中理想的志願。

港明高中家長會長楊尚書準備800個包子，祝福高三考生「包你學測創佳績」、「包你繁星皆上榜」、「包你申請全都上」，更提供「金榜題名煎餅」，期盼每位學子金榜題名。

慶安宮說，近來上香祈福大學學測考試順利的香客比往常多，港明高中為在地學校，歷年大考都虔誠祈福神明護佑，已成西港傳統，祝福所有學子都能考出自己最佳的成績。

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