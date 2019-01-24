國寶級噶瑪蘭族巫師Ibay往生 享耆壽94歲

2019-01-24 14:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉新社部落的國寶級噶瑪蘭族女巫師Ibay（潘烏吉），今天清晨在睡夢中安祥往生，高齡94歲的她身體一直相當硬朗，突然間離世令人感嘆！

新社部落紀錄片導演Bauki Angaw（潘朝成）說，家屬今天已先以傳統儀式進行祭拜，也考慮要以噶瑪蘭族傳統儀式舉辦喪禮，目前告別式日期尚未確定。他說，Ibay阿嬤是噶瑪蘭族傳統文化智慧的結晶與重要傳承人，長期都在新社香蕉絲工坊編織傳統的香蕉絲布，本月6日部落土地整地，Ibay阿嬤還來幫忙，以傳統儀式為土地祝禱祈福。

Ibay（潘烏吉）戶口名簿是登記1931年6月1日出生，不過當年鄉下有延遲報戶口的習慣，「孩子有長大」才報戶口，報戶口時小女孩已能跑能跳，她14歲就被祖母選中擔任巫師，替部落族人祈福、攘災、治病，也擅長編織噶瑪蘭族人傳統的「香蕉絲布」，也是新社噶瑪蘭香蕉絲工坊的資深老師。

生前信仰天主教，但同時又是部落的巫師，雖然傳統文化與西方宗教間有所扞格，但阿嬤仍然堅持傳統沒有放棄，去年10月6日撒奇萊雅族在花蓮市撒固兒部落舉辦火神祭，與撒奇萊雅族共同抗清慘遭鎮壓的噶瑪蘭族人也有參加，Ibay阿嬤也是其中之一，也一起到祭場祭拜祖靈。

Bauki Angaw說，先前曾有著作述及潘烏吉是「最後一位部落祭師」，但實際上新社部落目前至少仍有5位巫師，包括70歲的潘秀蘭阿嬤、潘阿玉、朱阿菊、潘天利、潘那文等等，Ibay阿嬤的離開，代表部落的晚輩更要扛起部落文化傳承的責任。

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