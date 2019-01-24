西螺福興宮送暖 波麗士大人勤務空檔送物資

2019-01-24 14:16

〔記者詹士弘／雲林報導〕年關將近，日氣溫驟降，西螺福興宮、西螺警分局邀集各公司等企業團體發起「關懷弱勢寒冬送暖」活動，準備各項年貨，希望讓弱勢家庭及獨居老人在此歲末年終之際，感受到社會的溫暖與關懷，感受到西螺媽祖太平媽的慈悲。

主辦方西螺福興宮表示，感謝瑞春醬油公司、環陞貨運公司、晶品農場、西螺鎮農會、漢典食品公司、大三元畜產公司、聖弘祭品公司等企業團體響應此次活動，協助募集白米、醬油、年菜、食物等年節物資，送給鎮內弱勢團體。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，雲林縣因社會結構改變，許多老人一人孤苦獨居，需要大家的關懷。西螺福興宮秉持著媽祖慈悲的精神，藉由此次的活動，呼籲大家有力出力、有錢出錢，讓社會弱勢團體及獨居老人在新春的同時也能感受到大家的溫暖。

西螺警分局長符基強表示，警察是人民的褓母，除一般勤務作業外，利用巡邏時發掘弱勢、給予關懷，體恤此次受助的都是獨居、單親、隔代教養或是行動不便的長者，有的路途遙遠且沒有交通工具，十分不便，特別請警察同仁利用勤務空檔親自將物資送達民眾手中，並訪查是否還有需要其他幫助。

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