日月光董座 張虔生獲中山大名譽博士

2019-01-24 14:28

［記者黃旭磊／高雄報導］日月光集團董事長張虔生獲頒名譽博士學位，創廠近35年，張虔生曾稱台灣半導體產業優勢領先中國至少5年。

中山大學今天（24日）舉行名譽博士學位頒授典禮，校長鄭英耀頒授學位，張家成員以及台下數百名日月光員工同聲喝采，先前，連戰、達賴喇嘛、李遠哲、高清愿、翁啟惠等名人先後獲頒社會科學及理學名譽博士，張虔生在場感謝亡母張姚宏影。

張虔生說，備感榮幸，要將榮耀歸功於母親張姚宏影，期盼與中山大學攜手培育科技人才，茁壯南部產業，回顧從港都200人團隊草創，目前高雄廠區有2萬6000名員工，全員將繼續努力。

張稱台產業至少領先中國5年

日月光半導體1984年成立於高雄楠梓，為全球知名封裝及測試廠，據稱產能居全球之冠，而張虔生去年7月受訪，曾稱台灣半導體企業相較於中國，在IC設計、製造及封測等領域仍有優勢，至少領先5年。

除了半導體，日月光去年插旗台灣百貨業，透過旗下宏璟建設與秀泰影城合作，斥資逾20億元在新北市土城打造日月光廣場，目標年營收10億元，與當地環球購物中心、三井Outlet爭奪消費市場。

鄭英耀推崇張虔生為紀念母親成立「張姚宏影社會福利慈善基金會」，積極投入關懷孩童及老人長照等社會公益，而雙方合作超過10年，2005年設立「半導體封裝測試產業碩士專班」，協助學子就業，也感謝長期提供獎學金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/