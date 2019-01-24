北一女資優班前進坪林 為偏鄉國中生辦冬令營！

2019-01-24 14:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕北一女中人文暨社會科學資優班今年寒假與坪林國中合作舉辦「坪忠信」冬令營活動，22日起一連4天在坪林國中舉行，為學生舉辦模擬世界、CSI尋寶遊戲、大地闖關及RPG等寓教於樂的活動，營隊總召陳奕璇說，大家希望能運用服務學習的機會，既能擴大社會服務經驗，又能幫助偏鄉學生，何樂不為。

坪林國中校長歐志華說，「坪忠信」營隊活動課程結合坪林在地文化，如RPG闖關的故事大綱是以茶葉文化為主軸，更有認識茶葉焙造過程等任務，期盼學員能在遊戲過程中對家鄉文化有更深入的了解。

除了RPG闖關遊戲，一連4天的「知不知有茶」社區推廣課程，則帶領學子由張曉風的作品「不知有花」延伸至坪林文化，引導思考如何在能力有限的情況下向外鄉人介紹社區。

學生巫其樺說，這次營隊課程主要為社區推廣和模擬世界，以做中學的理念，帶領大家藉由實際外出勘查拍攝影片、寫文案，與國中生一起探查社區的定義及重要性，並欣賞生活周遭環境的美，透過模擬解決國際議題，學習團隊合作、協商溝通、站在他人的立場思考等。

坪林國中學員何天宇說，他覺得模擬世界活動很有趣，考驗頭腦的靈活度和策略，作戰行動和個人的想法都會成為勝負關鍵，學員陳品維分享，參加活動，讓大家透過實作互動，也讓同組學員更加團結。

歐志華說，寒假是學生走出教室，到戶外及社區學習的最佳時機，今年首度與北一女合作，希望用豐富有趣議題活動，讓孩子們從模擬遊戲及社區探查中，建立開闊視野與多元視角，從而擁有更廣博的世界觀。

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