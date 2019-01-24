刺激！為選美活動造勢 台灣小姐搭飛行傘

2019-01-24 14:17

〔記者佟振國／南投報導〕2年1度今年邁入第10屆的台灣小姐選拔，今於南投縣埔里鎮虎頭山舉行活動記者會，正式宣告活動開跑，第9屆現任台姐高曼容更率5位歷屆獲獎佳麗，一同搭乘埔里特色活動飛行傘順利升空，為活動造勢宣傳，象徵台灣小姐從「台灣之心」出發迎向世界，讓世界看見台灣之美。

台灣小姐每2年選拔1次，今年正式邁向第20個年頭與第10屆，即日起至3月5日報名，年滿17歲至28歲以下、身高164公分以上、學歷高中職以上未婚女性可報名參加。

第10屆台姐選拔3月底先於北、中、南進行初賽，4月於台北複選，5、6月分別在南投埔里、日月潭舉行國服（含原住民、客家服裝）及外景泳裝賽，7月移師高雄展開總決賽。

主辦中華民國美容美學發展協會、第10屆台灣小姐選拔組委會等單位，今於比賽場地之一的「台灣之心」南投埔里虎頭山舉行記者會，第9屆台姐第1名高曼容正是埔里美女，也特別與6位歷屆獲獎佳麗出席，並帶著埔里花卉、香菇、茭白筍、百香果、巧克力等特產走秀。

埔里因盆地地形，氣流穩定，以飛行傘活動聞名全國，主辦單位別出裁讓佳麗乘坐飛行傘翱翔天際，宣告第10屆台姐選拔正式開跑，也象徵從「台灣之心」出發，讓世界看見台灣之美。

高曼容等佳麗均首度體驗飛行傘，克服怕高的障礙飛上天際，用不同角度看埔里之美，高曼容表示，很榮幸能爭取埔里、日月潭成為台姐選拔國服、泳裝賽的舉辦地點，讓故鄉埔里成為美的焦點，也會盡全力為家鄉的觀光、產業宣傳，尤其第一次搭飛行傘真的很緊張，等升空翱翔鳥瞰埔里，風和日麗更襯托埔里的山清水秀。

南投縣觀光協會理事長茆晉詳指出，希望透過台灣小姐選拔在埔里舉辦的機會，能成功連結埔里的觀光、產業，帶動更好的觀光發展，認識埔里的美。

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