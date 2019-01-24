花燈妝點勝利星村 明晚點燈迎春節

2019-01-24 13:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市眷村「勝利星村」燈區明天（25日）晚間和屏東綵燈節同步亮燈，喜迎農曆新年！迎接台灣燈會，勝利星村燈區以「有光新春」為主題，利用眷村及兒時童趣的元素設置饅頭燒餅、大型玩偶熊花燈、剪紙藝術等創意燈飾，結合在地特色店家、村光小旅行、星空電影、舞台演藝、市集等，漫步眷村轉角巷弄間處處有不同的驚喜，縣府歡迎遊客到屏東過年走春。

勝利星村燈區的創意燈飾以「眷‧春‧花‧燈」結合「兒時童趣」的概念進行規劃設置，主題作品包含兒時熟悉的鐵皮玩具機器人、圓滾可愛的小豬撲滿、甜蜜回憶的棒棒糖、經典電玩小精靈以及結合實體花卉布置的大型玩偶熊等不同的主題作品坐落在眷村的街道巷弄間，試燈期間已吸引不少民眾打卡拍照。

坐落在孫立人行館，南國青鳥書店前廣場的「眷‧春」主題燈飾，除了別具心裁的設計，展現中文字的趣味，更是結合了AR技術的互動，讓民眾可以透過手機掃描QR CODE後，直接連上互動網頁，利用手機的相機功能與「眷‧春」作品進行AR互動，觀賞一場特別的煙火秀。

勝利星村的代言人＜屏東小P孩＞也將在燈會期間正式亮相，小P孩的形象代表著「用力吃、用力玩、用力笑」，生動詮釋著過去眷村小孩們的歡聲笑語與熱情活潑，9座不同姿態的小P孩就在勝利星村中，期待與民眾相遇。

文化處表示，勝利星村燈區從25日點燈後至3月3日期間，還有不同形態表演節目輪番登場，25日率先登場有「FOCA福爾摩沙馬戲團」帶來精彩的馬戲藝術；融合傳統與現代曲風的「采風樂坊」。26日搖滾沸騰之夜，有2015年墾丁春浪大賞總冠軍，台灣少見的熱血美式搖滾「三十萬年老虎鉗」；貢寮國際海洋音樂祭大賽冠軍「丘與樂」；知名搖滾歌手黃少谷。27日經典民歌之夜邀請王瑞瑜、南方二重唱、李明德、殷正洋等知名民歌手，帶領民眾回味記憶中的美好時光。

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